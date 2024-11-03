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3 ноября, 16:43

В МВД рассказали, сколько иностранцев-участников СВО получили российское гражданство

МВД: Гражданство РФ получили уже более 3,3 тысячи иностранцев-участников СВО

С начала 2024 года российское гражданство получили свыше 3,3 тысячи иностранных граждан, принимавших участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У себя в телеграм-канале она рассказала, как её коллеги из миграционной службы оказали содействие в урегулировании правового положения участника СВО из ближнего зарубежья, которому грозили риск выдворения и уголовное наказание в его стране за участие в боевых действиях. От иностранца было получено заявление о приёме в гражданство РФ. До принятия соответствующего решения, по словам Волк, установлен запрет на применение в отношении гражданина мер принуждения, включая выдворение. Вопрос в итоге был решён в пользу иностранца, который впоследствии получил российский паспорт.

«С начала года в соответствии с указом президента по аналогичным основаниям гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — добавила представитель МВД.

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А ранее сообщалось, что сын бывшего президента Украины Виктора Януковича официально стал гражданином РФ. Известно, что Александр уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью, в частности, управляет компанией, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / richir

Наталья Демьянова
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