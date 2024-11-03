В МВД рассказали, сколько иностранцев-участников СВО получили российское гражданство

У себя в телеграм-канале она рассказала, как её коллеги из миграционной службы оказали содействие в урегулировании правового положения участника СВО из ближнего зарубежья, которому грозили риск выдворения и уголовное наказание в его стране за участие в боевых действиях. От иностранца было получено заявление о приёме в гражданство РФ. До принятия соответствующего решения, по словам Волк, установлен запрет на применение в отношении гражданина мер принуждения, включая выдворение. Вопрос в итоге был решён в пользу иностранца, который впоследствии получил российский паспорт.