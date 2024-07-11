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11 июля, 12:50

Спасённый от 25 лет тюрьмы сербский боец СВО получил российский паспорт

Путин выдал гражданство РФ добровольцу из Сербии Йокичу, участвующему в СВО

22-летний Александр Йокич из Сербии. Фото © VK / Española

22-летний Александр Йокич из Сербии. Фото © VK / Española

Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился предоставить 22-летнему добровольцу из Сербии Александру Йокичу, принимающему участие в спецоперации, российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

"Принять в гражданство Российской Федерации Йокича Александра, родившегося 26 января 2003 года в Сербии", — гласит указ главы государства.

22-летний доброволец из Сербии Александр Йокич принимает участие в боях за Донбасс на стороне Российской армии. Он является служащим фанатского батальона "Эспаньола".

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Как рассказывает сам Александр Йокич, он отправился защищать русский народ в качестве добровольца, чтобы НАТО не смогло провернуть с Донбассом тот же трюк, который они устроили в Югославии. Серб награждён Георгиевским крестом lV и III степени, а также медалью "За освобождение Мариуполя". Несмотря на его воинские заслуги и приверженность делу, ему уже четыре раза отказывали на запрос о получении гражданства России и оставляли без выплат, списав ранение на "травму по неосторожности". Депортация означала бы для бойца 25-летний срок за наёмничество. После вмешательства Госдумы МВД начало оформлять документы для предоставления Йокичу временного убежища в РФ.

Владимир Озеров
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