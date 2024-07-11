Как рассказывает сам Александр Йокич, он отправился защищать русский народ в качестве добровольца, чтобы НАТО не смогло провернуть с Донбассом тот же трюк, который они устроили в Югославии. Серб награждён Георгиевским крестом lV и III степени, а также медалью "За освобождение Мариуполя". Несмотря на его воинские заслуги и приверженность делу, ему уже четыре раза отказывали на запрос о получении гражданства России и оставляли без выплат, списав ранение на "травму по неосторожности". Депортация означала бы для бойца 25-летний срок за наёмничество. После вмешательства Госдумы МВД начало оформлять документы для предоставления Йокичу временного убежища в РФ.