Бойцу СВО из Сербии отказали в выплатах, списав ранение на "травму по неосторожности"
Сербский боец СВО Йокич заявил, что не получил положенные выплаты за два ранения
Сербский доброволец Александр Йокич, который сражался против украинских военных в боях под Угледаром и за Мариуполь, не получил положенных ему выплат за два ранения в ходе спецоперации. Для компенсации за первое его просят сперва оформить российское гражданство, а во втором и вовсе официально отказали.
"За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришёл письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел", — сообщил доброволец РИА "Новости".
Йокич хотел решить проблему через суд и проконсультировался с юристом, но и эта дорога привела в тупик. Оказалось, что без паспорта гражданина Российской Федерации его проблемы не решить.
Ранее Life.ru рассказывал, что серб ещё в 2021 году примкнул к оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад" в Донецкой Народной Республике. Йокич награждён Георгиевским крестом lV и III степени, а также медалью "За освобождение Мариуполя". Ему уже четырежды отвечали отказом на запрос о получении гражданства России. Если его депортируют, в родной Сербии он может получить 25 лет тюрьмы за наёмничество. Однако недавно в Госдуме заявили, что в МВД уже занимаются оформлением документов для предоставления 21-летнему добровольцу временного убежища в РФ.
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