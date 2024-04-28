Бойцу СВО из Сербии отказали в выплатах, списав ранение на "травму по неосторожности"

Сербский доброволец Александр Йокич, который сражался против украинских военных в боях под Угледаром и за Мариуполь, не получил положенных ему выплат за два ранения в ходе спецоперации. Для компенсации за первое его просят сперва оформить российское гражданство, а во втором и вовсе официально отказали.

"За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришёл письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел", — сообщил доброволец РИА "Новости".

Йокич хотел решить проблему через суд и проконсультировался с юристом, но и эта дорога привела в тупик. Оказалось, что без паспорта гражданина Российской Федерации его проблемы не решить.