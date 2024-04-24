Спасением бойца СВО из Сербии от 25 лет тюрьмы займутся на уровне президента

МВД уже приступило к оформлению документов для добровольца из Сербии Александра Йокича, которому в случае депортации на родину грозит 25 лет за участие в боях на Украине. Это же касается приднестровского бойца Василия Стажилы, сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

"Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем — ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу — временное убежище. С последним — ситуация чуть сложнее, так как контракты он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР", — объяснил Хинштейн.

По его словам, проблему бойца нужно будет решать на уровне президента России. В связи с этим депутат уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель республики обещал собеседнику в ближайшее время направить на имя Владимира Путина ходатайство о предоставлении Йокичу российского гражданства.