Спасённый от 25 лет тюрьмы сербский боец СВО вступил в фанатский отряд "Эспаньола"

22-летний Александр Йокич из Сербии, которому сейчас оформляют временное убежище в России, вступил в фанатский отряд "Эспаньола". Доброволец рассказал, что воюет за русский народ, чтобы не допустить повторения того, что НАТО сделало с его родиной в 90-х годах. Видео беседы бойца фанатского отряда Евгения Рассказова (позывной Топаз) с новобранцем публикует Mash.

Сербский наёмник сравнил ситуацию на Украине с югославскими войнами 90-х годов. Видео © Telegram / Mash

Йокич заявил, что, пока он способен хоть как-то влиять на ситуацию, он будет стараться это делать, чтобы с Донбассом не произошло того же, что случилось в итоге с Югославией после вмешательства НАТО.