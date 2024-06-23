Спасённый от 25 лет тюрьмы сербский боец СВО вступил в фанатский отряд "Эспаньола"
Доброволец СВО из Сербии сравнил ситуацию на Украине с югославскими войнами 90-х
22-летний Александр Йокич из Сербии. Фото © VK / Española
22-летний Александр Йокич из Сербии, которому сейчас оформляют временное убежище в России, вступил в фанатский отряд "Эспаньола". Доброволец рассказал, что воюет за русский народ, чтобы не допустить повторения того, что НАТО сделало с его родиной в 90-х годах. Видео беседы бойца фанатского отряда Евгения Рассказова (позывной Топаз) с новобранцем публикует Mash.
Сербский наёмник сравнил ситуацию на Украине с югославскими войнами 90-х годов. Видео © Telegram / Mash
Йокич заявил, что, пока он способен хоть как-то влиять на ситуацию, он будет стараться это делать, чтобы с Донбассом не произошло того же, что случилось в итоге с Югославией после вмешательства НАТО.
После распада отряда "Каскад" серб оказался в сложной ситуации, но благодаря огласке ему удалось остаться в России. Сейчас он уже перешёл под командование "Эспаньолы". Боевые товарищи очень высоко ценят вклад Йокича в их деятельность на фронте.
Life.ru уже рассказывал историю Йокича. Серб ещё в 2021 году вступил в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" в ДНР. Йокич награждён Георгиевским крестом lV и III степени, а также медалью "За освобождение Мариуполя". Несмотря на заслуги, ему уже четырежды отвечали отказом на запрос о получении гражданства России и оставляли без выплат, списав ранение на "травму по неосторожности". Если бойца депортируют, в родной Сербии он может получить 25 лет тюрьмы за наёмничество. Однако недавно в Госдуме заявили, что в МВД уже занимаются оформлением документов для предоставления 21-летнему добровольцу временного убежища в РФ.