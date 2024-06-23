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23 июня, 09:20

Спасённый от 25 лет тюрьмы сербский боец СВО вступил в фанатский отряд "Эспаньола"

Доброволец СВО из Сербии сравнил ситуацию на Украине с югославскими войнами 90-х

22-летний Александр Йокич из Сербии. Фото © VK / Española

22-летний Александр Йокич из Сербии. Фото © VK / Española

22-летний Александр Йокич из Сербии, которому сейчас оформляют временное убежище в России, вступил в фанатский отряд "Эспаньола". Доброволец рассказал, что воюет за русский народ, чтобы не допустить повторения того, что НАТО сделало с его родиной в 90-х годах. Видео беседы бойца фанатского отряда Евгения Рассказова (позывной Топаз) с новобранцем публикует Mash.

Сербский наёмник сравнил ситуацию на Украине с югославскими войнами 90-х годов. Видео © Telegram / Mash

Йокич заявил, что, пока он способен хоть как-то влиять на ситуацию, он будет стараться это делать, чтобы с Донбассом не произошло того же, что случилось в итоге с Югославией после вмешательства НАТО.

После распада отряда "Каскад" серб оказался в сложной ситуации, но благодаря огласке ему удалось остаться в России. Сейчас он уже перешёл под командование "Эспаньолы". Боевые товарищи очень высоко ценят вклад Йокича в их деятельность на фронте.

Спасением бойца СВО из Сербии от 25 лет тюрьмы займутся на уровне президента
Спасением бойца СВО из Сербии от 25 лет тюрьмы займутся на уровне президента

Life.ru уже рассказывал историю Йокича. Серб ещё в 2021 году вступил в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" в ДНР. Йокич награждён Георгиевским крестом lV и III степени, а также медалью "За освобождение Мариуполя". Несмотря на заслуги, ему уже четырежды отвечали отказом на запрос о получении гражданства России и оставляли без выплат, списав ранение на "травму по неосторожности". Если бойца депортируют, в родной Сербии он может получить 25 лет тюрьмы за наёмничество. Однако недавно в Госдуме заявили, что в МВД уже занимаются оформлением документов для предоставления 21-летнему добровольцу временного убежища в РФ.

Владимир Озеров
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