Эмир Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что планирует получить российское гражданство. У него уже имеются сербский и французский паспорта, однако он хочет получить и российский документ для того, чтобы снимать фильмы в нашей стране.

«Но я уже россиянин», — заявил Кустурица в беседе с изданием «Москва 24».

Кроме того, он отметил, что Россия и Сербия мало сотрудничают в сфере культуры. По его словам, у стран схожий менталитет, поэтому на основе общего культурного кода стоит заняться развитием искусства.