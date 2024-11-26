Эмир Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство
Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что планирует получить российское гражданство. У него уже имеются сербский и французский паспорта, однако он хочет получить и российский документ для того, чтобы снимать фильмы в нашей стране.
«Но я уже россиянин», — заявил Кустурица в беседе с изданием «Москва 24».
Кроме того, он отметил, что Россия и Сербия мало сотрудничают в сфере культуры. По его словам, у стран схожий менталитет, поэтому на основе общего культурного кода стоит заняться развитием искусства.
Ранее Кустурица заявил, что проблемы, которые невозможно решить человеческим разумом, могут быть решены с помощью российской ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что ответ РФ на атаку Брянской области с использованием западного дальнобойного оружия был быстрым и масштабным. Кроме того, режиссёр назвал приказ президента США Джо Байдена о разрешении Киеву использовать ракеты провокацией.
ТАСС / Сергей Булкин