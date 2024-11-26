«Орешник» (ракета)
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26 ноября, 18:18

Эмир Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что планирует получить российское гражданство. У него уже имеются сербский и французский паспорта, однако он хочет получить и российский документ для того, чтобы снимать фильмы в нашей стране.

«Но я уже россиянин», заявил Кустурица в беседе с изданием «Москва 24».

Кроме того, он отметил, что Россия и Сербия мало сотрудничают в сфере культуры. По его словам, у стран схожий менталитет, поэтому на основе общего культурного кода стоит заняться развитием искусства.

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Ранее Кустурица заявил, что проблемы, которые невозможно решить человеческим разумом, могут быть решены с помощью российской ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что ответ РФ на атаку Брянской области с использованием западного дальнобойного оружия был быстрым и масштабным. Кроме того, режиссёр назвал приказ президента США Джо Байдена о разрешении Киеву использовать ракеты провокацией.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Александра Мышляева
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