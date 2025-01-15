Аналитик усомнился в лидере рейтинга военной мощи 2025 года
Аналитик Леонков усомнился в первенстве Штатов в рейтинге Global Firepower
Рейтинг военной мощи мировых армий по версии Global Firepower за 2025 год, первое место в котором досталось ВС США, не отражает реального положения дел. Об этом в беседе заявил военный эксперт Алексей Леонков.
«Рейтинг интересный, но он не отражает реальности, он судит по тому, что можно посчитать: по «железкам», по деньгам, по территориям, по развитию логистической инфраструктуры и так далее, но не учитывает два фактора. Первый — это как государство участвовало в каких-то боевых конфликтах и имело ли оно опыт боевых конфликтов и как выходило из этих боевых конфликтов — победителем или проигравшей стороной», — объяснил аналитик в беседе с RT.
Кроме того, собеседник издания считает, что рейтинг должен учитывать то, насколько у участвующих в нём стран развиты военные традиции, школы стратегии и то, как передача соответствующих знаний воплощена на практике. Леонков добавил, что если довериться оценке Global Firepower, то придётся принять тот факт, что сильнейшая армия мира позорно ушла из Афганистана, не добилась никаких успехов в Сирии, проигрывает прокси-войну на Украине, а также оказалась бессильна против йеменских хуситов и сопротивления ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, американским изданием Global Fire Power был опубликован рейтинг сильнейших армий мира на начало 2025 года. В нём Россия заняла второе место, уступив первенство США. Украина и страны ЕС заняли позиции ниже, чем в прошлом году. В исследовании участвовали 145 государств, чьи войска оценивались по 60 показателям, в том числе численность армий, их материально-техническое обеспечение и логистика.
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