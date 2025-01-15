Аналитик усомнился в лидере рейтинга военной мощи 2025 года

Рейтинг военной мощи мировых армий по версии Global Firepower за 2025 год, первое место в котором досталось ВС США, не отражает реального положения дел. Об этом в беседе заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Рейтинг интересный, но он не отражает реальности, он судит по тому, что можно посчитать: по «железкам», по деньгам, по территориям, по развитию логистической инфраструктуры и так далее, но не учитывает два фактора. Первый — это как государство участвовало в каких-то боевых конфликтах и имело ли оно опыт боевых конфликтов и как выходило из этих боевых конфликтов — победителем или проигравшей стороной», — объяснил аналитик в беседе с RT.

Кроме того, собеседник издания считает, что рейтинг должен учитывать то, насколько у участвующих в нём стран развиты военные традиции, школы стратегии и то, как передача соответствующих знаний воплощена на практике. Леонков добавил, что если довериться оценке Global Firepower, то придётся принять тот факт, что сильнейшая армия мира позорно ушла из Афганистана, не добилась никаких успехов в Сирии, проигрывает прокси-войну на Украине, а также оказалась бессильна против йеменских хуситов и сопротивления ХАМАС в секторе Газа.