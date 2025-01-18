Удары по аэродромам и цеху БПЛА: Стало известно об успехах ВС России за сутки

Российские военные за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и цех по производству беспилотников. Также им удалось нанести удары по скоплениям живой силы украинской армии. Средства ПВО за сутки сбили 83 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах», — рассказали в ведомстве.