Удары по аэродромам и цеху БПЛА: Стало известно об успехах ВС России за сутки
Минобороны РФ: За сутки ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и цех БПЛА
Российские военные за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и цех по производству беспилотников. Также им удалось нанести удары по скоплениям живой силы украинской армии. Средства ПВО за сутки сбили 83 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах», — рассказали в ведомстве.
За прошедшую неделю Армия России нанесла 8 групповых ударов с применением высокоточного оружия и беспилотников по украинским аэродромам. Бойцам ВС РФ удалось поразить важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК.
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