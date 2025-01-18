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Регион
18 января, 01:18

Ёмкость с топливом загорелась в результате атаки дронов ВСУ на Тульскую область

Во время ночной атаки дронов ВСУ на территорию Тульской области загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью киевский режим атаковал Тульскую область. Дежурные силы ПВО Минобороны РФ ведут боевую работу. Произошло возгорание ёмкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчёты», — написал Миляев.

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По предварительным сведениям, никто не пострадал. В области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Напомним, что об атаке на нефтебазу в Тульской области также сообщали и местные жители. Кроме того, ночью беспилотники атаковали Калужскую область, где в Кировском районе благодаря ПВО было сбито семь дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

Лия Мурадьян
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