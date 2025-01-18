Семь дронов сбили в Калужской области, загорелось нежилое строение
Шапша: Силы ПВО сбили семь беспилотников над Калужской областью
В ночь на 18 января силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников над территорией Кировского района Калужской области. Один из БПЛА упал на нежилое строение, вызвав возгорание.
Губернатор региона Владислав Шапша сообщил об этом инциденте в телеграм-канале, отметив, что пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативная группа для выяснения обстоятельств и оценки ущерба.
«Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее российские средства радиолокационной борьбы подавили пять украинских дронов над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Kandinsky / Life.ru