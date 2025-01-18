Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Тульской области

Украинские дроны атаковали Тульскую область, по предварительным данным, БПЛА нацелились на объект в районе Дедилово и нефтебазу возле Узловой. Такие сведения приводит Telegram-канал SHOT.

Тревогу в регионе объявили в 0:45 мск. Местные жители рассказали о первых взрывах около 1:30 ночи. Было слышно свыше 10 мощных взрывов. Потом над промышленной зоной появился огонь и дым.