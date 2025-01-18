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Регион
18 января, 00:31

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Тульской области

Украинские дроны атаковали Тульскую область, по предварительным данным, БПЛА нацелились на объект в районе Дедилово и нефтебазу возле Узловой. Такие сведения приводит Telegram-канал SHOT.

Тревогу в регионе объявили в 0:45 мск. Местные жители рассказали о первых взрывах около 1:30 ночи. Было слышно свыше 10 мощных взрывов. Потом над промышленной зоной появился огонь и дым.

Ещё два украинских беспилотника сбили силы ПВО над Брянской областью
Ещё два украинских беспилотника сбили силы ПВО над Брянской областью

На местах происшествий работают службы спасения, по имеющимся сведениям, никто из людей не пострадал.

Также этой ночью беспилотники атаковала Калужскую область, где силами ПВО в Кировском районе было сбито семь дронов. Один из них упал на нежилое здание, что привело к пожару. Кроме того, БПЛА были подавлены в Смоленской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Лия Мурадьян
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