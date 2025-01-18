Ещё два украинских беспилотника сбили силы ПВО над Брянской областью

Ещё два украинских БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью российские силы ПВО. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона, добавив, что на месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.