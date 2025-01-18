Ещё два украинских беспилотника сбили силы ПВО над Брянской областью
Ещё два украинских БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью российские силы ПВО. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона, добавив, что на месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз заявил об уничтожении двух беспилотников после полуночи, 18 января. А перед этим Минобороны РФ сообщало о ликвидации семи БПЛА над регионом в течение 35 минут.
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