Силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО ещё двух беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — написал Богомаз в телеграм-канале.