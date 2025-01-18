Силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО ещё двух беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — написал Богомаз в телеграм-канале.
Накануне Минобороны РФ сообщило о сбитии семи украинских беспилотников над регионом. По данным оборонного ведомства, атака БПЛА длилась с 21:10 до 21:45 мск.
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flickr / James Blackmore