Бойцы «Юга» уничтожили пункт управления мотопехотной бригады ВСУ
МО: ВСУ за сутки потеряли до 195 бойцов и пункт управления мотопехотной бригады
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились до 195 военных и пункта управления мотопехотной бригады в результате действий группировки «Юг» ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 19 января.
«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка в ДНР. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих», — указано в сообщении.
Кроме того, украинские войска потеряли бронированную машину HMMWV производства США и три пикапа. Также российские военные уничтожили пункт управления мотопехотной бригады, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре склада боеприпасов ВСУ.
А ранее Life.ru сообщал, что за сутки российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и цех по производству дронов. В Минобороны добавили, что средства ПВО сбили 83 украинских БПЛА.
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