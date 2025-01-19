Бойцы «Юга» уничтожили пункт управления мотопехотной бригады ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились до 195 военных и пункта управления мотопехотной бригады в результате действий группировки «Юг» ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 19 января.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка в ДНР. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих», — указано в сообщении.

Кроме того, украинские войска потеряли бронированную машину HMMWV производства США и три пикапа. Также российские военные уничтожили пункт управления мотопехотной бригады, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре склада боеприпасов ВСУ.