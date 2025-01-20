Расчёт ПТРК на квадроцикле проредил боевые порядки ВСУ под Курском

Мобильные расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) из состава группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ в Курской области. Кадрами работы наших бойцов поделились в Минобороны России.

В опубликованном ведомством ролике запечатлён выход одного из расчётов на огневую позицию, пуск управляемой ракеты и оперативная смена позиции. Быстро преодолевать бездорожье воинам помогает квадроцикл.

Боевой выезд мобильного расчёта ПТРК. Видео © Telegram / Минобороны России

«Разведчики с помощью средств объективного контроля засекают выдвижение к переднему краю техники ВСУ и передают координаты на пункт управления. Уже оттуда боевая задача поступает мобильному расчёту ПТРК», — подчеркнули в МО.