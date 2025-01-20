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20 января, 05:26

Расчёт ПТРК на квадроцикле проредил боевые порядки ВСУ под Курском

МО поделилось кадрами работы мобильных расчётов ПТРК в курском приграничье

Мобильные расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) из состава группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ в Курской области. Кадрами работы наших бойцов поделились в Минобороны России.

В опубликованном ведомством ролике запечатлён выход одного из расчётов на огневую позицию, пуск управляемой ракеты и оперативная смена позиции. Быстро преодолевать бездорожье воинам помогает квадроцикл.

Боевой выезд мобильного расчёта ПТРК. Видео © Telegram / Минобороны России

«Разведчики с помощью средств объективного контроля засекают выдвижение к переднему краю техники ВСУ и передают координаты на пункт управления. Уже оттуда боевая задача поступает мобильному расчёту ПТРК», — подчеркнули в МО.

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Работа тем временем кипит и на освобождённых территориях, которые детально исследуются нашими сапёрами. Всё чаще боевики ВСУ оставляют после себя хитрые ловушки, которые издают звуки мяуканья и тем самым привлекают к себе внимание.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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