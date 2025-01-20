Расчёт ПТРК на квадроцикле проредил боевые порядки ВСУ под Курском
МО поделилось кадрами работы мобильных расчётов ПТРК в курском приграничье
Мобильные расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) из состава группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ в Курской области. Кадрами работы наших бойцов поделились в Минобороны России.
В опубликованном ведомством ролике запечатлён выход одного из расчётов на огневую позицию, пуск управляемой ракеты и оперативная смена позиции. Быстро преодолевать бездорожье воинам помогает квадроцикл.
Боевой выезд мобильного расчёта ПТРК. Видео © Telegram / Минобороны России
«Разведчики с помощью средств объективного контроля засекают выдвижение к переднему краю техники ВСУ и передают координаты на пункт управления. Уже оттуда боевая задача поступает мобильному расчёту ПТРК», — подчеркнули в МО.
Работа тем временем кипит и на освобождённых территориях, которые детально исследуются нашими сапёрами. Всё чаще боевики ВСУ оставляют после себя хитрые ловушки, которые издают звуки мяуканья и тем самым привлекают к себе внимание.
Telegram / Минобороны России