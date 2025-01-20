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20 января, 03:21

Тумбочки с сюрпризом: Сапёр рассказал о мяукающих ловушках ВСУ для самых сердобольных

Сапёр ВС РФ рассказал о «мяукающих» тумбочках с минами на позициях ВСУ

Командир российского взвода сапёров Леонид Отдельнов рассказал о новой уловке украинских боевиков. Перед отступлением они оставляют на позициях взрывные устройства с динамиками, которые воспроизводят звуки мяуканья. Попытка спасти «животное» в этом случае может стоить жизни.

«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал Отдельнов в ролике Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские сапёры вынуждены сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся снарядов в ходе разминирования Селидово. Некоторые опасные предметы обезвреживаются, а некоторые — уничтожаются на месте.

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Нередко помощь российским сапёрам оказывают жители освобождённых территорий. Они указывают освободителям на оставленные ВСУ ловушки, которые в дальнейшем нейтрализуются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Тимур Хингеев
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