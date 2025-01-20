Тумбочки с сюрпризом: Сапёр рассказал о мяукающих ловушках ВСУ для самых сердобольных
Сапёр ВС РФ рассказал о «мяукающих» тумбочках с минами на позициях ВСУ
Командир российского взвода сапёров Леонид Отдельнов рассказал о новой уловке украинских боевиков. Перед отступлением они оставляют на позициях взрывные устройства с динамиками, которые воспроизводят звуки мяуканья. Попытка спасти «животное» в этом случае может стоить жизни.
«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал Отдельнов в ролике Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские сапёры вынуждены сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся снарядов в ходе разминирования Селидово. Некоторые опасные предметы обезвреживаются, а некоторые — уничтожаются на месте.
Нередко помощь российским сапёрам оказывают жители освобождённых территорий. Они указывают освободителям на оставленные ВСУ ловушки, которые в дальнейшем нейтрализуются.
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