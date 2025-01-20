Тумбочки с сюрпризом: Сапёр рассказал о мяукающих ловушках ВСУ для самых сердобольных

Командир российского взвода сапёров Леонид Отдельнов рассказал о новой уловке украинских боевиков. Перед отступлением они оставляют на позициях взрывные устройства с динамиками, которые воспроизводят звуки мяуканья. Попытка спасти «животное» в этом случае может стоить жизни.

«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал Отдельнов в ролике Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские сапёры вынуждены сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся снарядов в ходе разминирования Селидово. Некоторые опасные предметы обезвреживаются, а некоторые — уничтожаются на месте.