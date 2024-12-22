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Регион
22 декабря, 04:59

Российский сапёр рассказал о помощи местных жителей в разминировании территории после ВСУ

МО показало работу групп разминирования на освобождённых землях ЛНР

Сапёры инженерно-сапёрного батальона войск «Запад» расчистили проходы в минных полях ВСУ на территории ЛНР, которая была освобождена российскими военными от сил противника. Кадрами их работы поделились в Министерстве обороны РФ.

«При отступлении противник устанавливает мины повсеместно, чтобы задержать наши войска. Но нам нужно обеспечить, чтобы войска продолжали движение. Мы выявляем минные поля в населённых пунктах. Иногда местные жители указывают места, где ВСУ оставили ловушки для наших сил. Мы обнаруживаем их и нейтрализуем», — поделился оператор установки разминирования Илья.

Российские бойцы прокладывают путь через минные поля. Видео © Telegram / Минобороны России

Бойцы «Запада» лишили ВСУ до 440 бойцов и склада с боеприпасами
Бойцы «Запада» лишили ВСУ до 440 бойцов и склада с боеприпасами

А тем временем в Курской области бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение 14 бригадам ВСУ. Среди них оказались одна тяжёлая механизированная, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, а также четыре бригады территориальной обороны.

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Telegram / Минобороны России

Лия Мурадьян
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