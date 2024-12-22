Российский сапёр рассказал о помощи местных жителей в разминировании территории после ВСУ
МО показало работу групп разминирования на освобождённых землях ЛНР
Сапёры инженерно-сапёрного батальона войск «Запад» расчистили проходы в минных полях ВСУ на территории ЛНР, которая была освобождена российскими военными от сил противника. Кадрами их работы поделились в Министерстве обороны РФ.
«При отступлении противник устанавливает мины повсеместно, чтобы задержать наши войска. Но нам нужно обеспечить, чтобы войска продолжали движение. Мы выявляем минные поля в населённых пунктах. Иногда местные жители указывают места, где ВСУ оставили ловушки для наших сил. Мы обнаруживаем их и нейтрализуем», — поделился оператор установки разминирования Илья.
Российские бойцы прокладывают путь через минные поля. Видео © Telegram / Минобороны России
А тем временем в Курской области бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение 14 бригадам ВСУ. Среди них оказались одна тяжёлая механизированная, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, а также четыре бригады территориальной обороны.
Telegram / Минобороны России