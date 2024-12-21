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Регион
21 декабря, 14:34

Российские войска нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России поразили 14 бригад ВСУ в Курской области

Бойцы российской группировки войск «Север» поразили 14 бригад ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт об одной тяжелой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригадах, а также бригаде морской пехоты и четырёх бригадах теробороны.

«Подразделения группировки войск »Север« в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, нашим бойцам удалось успешно отразить две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 42 750 военных
Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 42 750 военных

Ранее бойцы «Запада» лишили ВСУ до 440 бойцов, а также склада с боеприпасами и двух станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, группировка войск отразила две контратаки штурмовых подразделений противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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