Бойцы российской группировки войск «Север» поразили 14 бригад ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт об одной тяжелой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригадах, а также бригаде морской пехоты и четырёх бригадах теробороны.

«Подразделения группировки войск »Север« в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, нашим бойцам удалось успешно отразить две контратаки штурмовых групп противника.