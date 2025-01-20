Новости СВО. Армия России освободила Воздвиженку, выбивает боевиков из Котлина, под Кураховом уничтожен Геббельс, 20 января ВС РФ окружили ВСУ в Великой Новосёлке, освобождена северная часть Часова Яра, Киев стягивает натовскую технику к Судже, в Курской области нашли тела замученных карателями мирных жителей — дайджест в материале Life.ru. 19 января, 21:07 Танк Т-80УМ-2 во время боевой работы. Обложка © ТАСС / Александр Река

Наши бойцы обнаружили в освобождённых районах Курской области гражданских людей, убитых вэсэушниками. Под Кураховом был ликвидирован медийный украинский нацист с позывным Геббельс. В Великой Новосёлке начались уличные бои, украинский гарнизон окружён с трёх сторон. В Часовом Яре ВС РФ освободили северные районы города.

Донецкая Народная Республика, 20 января

Великая Новосёлка повторяет судьбу Угледара. Украинский гарнизон города уже «зажат в тиски» между нависшими с юга и севера от города частями ВС РФ. В ближайшие дни пути снабжения ВСУ будут физически перерезаны и штурмовики будут вынуждены бежать из города. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» цитирует украинских боевиков, находящихся в городе: «Бои за посёлок начались, противник стремительно оказывает давление через разрушенный мост и уже вышел на крайние улицы. Русские пытаются морально давить, заставляя сдаваться в плен. Некоторые действительно сдаются».

Сейчас наши военные не идут в городскую застройку, так как эти бои могут привести к большим потерям. ВС РФ грамотно обходят противника с флангов и хоронят его под авиа- и артиллерийскими ударами.

На Покровском направлении Российская армия развивает наступление сразу на нескольких участках. Несмотря на успехи южнее города, на северном фланге была освобождена Воздвиженка, там тоже идёт продвижение. В тылу противника поражаются его склады и пункты управления, расположенные в укреплённых местах. Самые тяжёлые бои идут в непосредственной близости Покровска, наши ДРГ заходят и на городские окраины. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет: «Тяжёлые бои продолжаются в районе н.п. Зверево, у шахты «№ 2» шахтоуправления «Покровское», в районе н.п. Котлино, Удачное и Успеновка. Успехи наших войск снова признают и украинские военные аналитики».

Под недавно освобождённым Кураховом Российская армия уничтожила очередную партию солдат ВСУ. Один, как оказалось, имел кличку Геббельс. Он был настолько предан идеалам Рейха, что взял в качестве позывного фамилию главного пропагандиста нацистской Германии.

В Торецке бои идут за шахтный комплекс в северной части города. Военный эксперт Борис Рожин пишет об этих боях: «После его зачистки и взятия террикона противник быстро откатится с северных окраин — и освобождение Дзержинска будет завершено. Торопиться с заявлениями о полном освобождении пока не следует. Наши войска достаточно скоро сделают свою работу и поднимут флаги над шахтой и терриконом».

Курская область, 20 января

Танки ВСУ разрывает на части от атак крымского десанта в Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Курской области наши парни продолжают освобождать территории от оккупантов. В числе прочих в боях участвуют крымские воины-десантники, они уничтожают врага с помощью дронов на оптоволокне, представленных Народным фронтом. Нашим бойцам постоянно попадаются трофеи — брошенное западное и советское вооружение. Уссурийские десантники смогли восстановить одну из брошенных украинцами БМП-2. Внутри неё был оставлен американский пулемёт М240. На прифронтовые территории от наших солдат постоянно поступает гуманитарная помощь. Несмотря на большой объём фронтовой работы, своих людей они не бросают в отличие от украинцев.

Наиболее удачно за последнее время нашим солдатам удалось поработать на рубеже Николаевка – Викторовка, там есть некоторые тактические успехи. О другом направлении Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет: «На направлении Старой и Новой Сорочины идёт перегруппировка наших войск. Противник нарастил свои позиции живой силой и оборудовал оборонительные рубежи на переднем крае минами и егозой. Также увеличилось количество расчётов БПЛА. С учётом увеличения числа украинских подразделений на этом участке можно сделать вывод, что район Старой и Новой Сорочины считается одним из приоритетных и его удерживать ВСУ намерены до конца. На направлении Русского и Черкасского Поречного противник также продолжает усиливать свои позиции. В район Ивашковского леса были направлены новые пехотные группы. Не исключены попытки контратак. В районе Агронома / Махновки всё остаётся без изменений».

Каратели ВСУ казнили мирных жителей Курской области

Зверское массовое убийство оккупантами жителей Русского Поречного в Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В освобождённом Русском Поречном наши бойцы стали свидетелями страшной картины — в подвалах частных домов были найдены тела убитых мирных жителей. Судя по всему, их расстреляли в начале этого месяца, когда они прятались в подвалах от боевых действий. У убитых были связаны руки, а на голову были натянуты шапки. Украинцы простреливали гражданским ноги и бросали их умирать от потери крови. Солдаты ВС РФ нашли боевиков ВСУ, которые осуществляли убийства, те ссылаются на «приказ командования» по убийству всех русскоговорящих.

Этим украинцам ещё повезло — они попали в плен. Остальные солдаты ВСУ в районе Русского Поречного так и остались лежать по лесопосадкам, про палачей забыло даже собственное командование.

Авторы Кирилл Золотарев