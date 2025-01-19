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Регион
19 января, 14:52

Под Курахово был ликвидирован медийный солдат ВСУ с позывным Гебельс

В августе Гебельс давал интервью украинским новостям. Фото © YouTube / 24 канал

В августе Гебельс давал интервью украинским новостям. Фото © YouTube / 24 канал

Сегодня бойцы Армии России ликвидировали группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курахово. Среди убитых значится медийный солдат с позывным Гебельс. В августе он засветился в украинских новостях.

Нашивка с экипировки Гебельса и каска. Фото © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Нашивка с экипировки Гебельса и каска. Фото © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Погибший настолько был предан «идеалам» Гитлера, что взял в качестве позывного фамилию главного пропагандиста нацистской Германии. Правда, немец всё-таки был Геббельсом, а вот украинец решил обойтись без двойной согласной.

Кроме того, российские штурмовики поделились, что ликвидированная группа ВСУ вся оказалась непростой. У одного из боевиков на форме обнаружилась нашивка с шведским флагом.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия уничтожает собственные войска в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ стачивают свои боеспособные войска в «никому не нужном выступе» под Курахово уже несколько недель подряд. Сообщается, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) полностью взяли под контроль Курахово.

Алена Пенчугина
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