Под Курахово был ликвидирован медийный солдат ВСУ с позывным Гебельс
В августе Гебельс давал интервью украинским новостям. Фото © YouTube / 24 канал
Сегодня бойцы Армии России ликвидировали группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курахово. Среди убитых значится медийный солдат с позывным Гебельс. В августе он засветился в украинских новостях.
Нашивка с экипировки Гебельса и каска. Фото © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Погибший настолько был предан «идеалам» Гитлера, что взял в качестве позывного фамилию главного пропагандиста нацистской Германии. Правда, немец всё-таки был Геббельсом, а вот украинец решил обойтись без двойной согласной.
Кроме того, российские штурмовики поделились, что ликвидированная группа ВСУ вся оказалась непростой. У одного из боевиков на форме обнаружилась нашивка с шведским флагом.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия уничтожает собственные войска в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ стачивают свои боеспособные войска в «никому не нужном выступе» под Курахово уже несколько недель подряд. Сообщается, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) полностью взяли под контроль Курахово.