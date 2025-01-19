Сегодня бойцы Армии России ликвидировали группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курахово. Среди убитых значится медийный солдат с позывным Гебельс. В августе он засветился в украинских новостях.

Нашивка с экипировки Гебельса и каска. Фото © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Погибший настолько был предан «идеалам» Гитлера, что взял в качестве позывного фамилию главного пропагандиста нацистской Германии. Правда, немец всё-таки был Геббельсом, а вот украинец решил обойтись без двойной согласной.

Кроме того, российские штурмовики поделились, что ликвидированная группа ВСУ вся оказалась непростой. У одного из боевиков на форме обнаружилась нашивка с шведским флагом.