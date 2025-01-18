Наутро после своего 24-летия погибла белорусская наёмница ВСУ Зайцева

Зайцева воевала в составе второго интернационального легиона ВСУ. Но «прославилась» в августе 2020 года, когда участвовала в митингах в Минске. Тогда будущую наёмницу ранило в голову осколками гранат и в бедро резиновыми пулями. Зайцева попала в белорусскую реанимацию, а позже лечилась в Чехии. Несмотря на опухоль в мозге и глухоту на одно ухо, оппозиционерка вступила в ряды украинской армии и 17 января погибла.