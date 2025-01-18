Наутро после своего 24-летия погибла белорусская наёмница ВСУ Зайцева
В зоне СВО погибла воевавшая за ВСУ 24-летняя наёмница из Белоруссии
Погибшая оппозиционерка Мария Зайцева. Обложка © X/ zerkalo_io
Белорусская наёмница Вооружённых сил Украины (ВСУ) Мария Зайцева погибла в боях под Бахмутом. Оппозиционерка скончалась на следующее утро после своего дня рождения, сообщает «РБК-Украина».
Зайцева воевала в составе второго интернационального легиона ВСУ. Но «прославилась» в августе 2020 года, когда участвовала в митингах в Минске. Тогда будущую наёмницу ранило в голову осколками гранат и в бедро резиновыми пулями. Зайцева попала в белорусскую реанимацию, а позже лечилась в Чехии. Несмотря на опухоль в мозге и глухоту на одно ухо, оппозиционерка вступила в ряды украинской армии и 17 января погибла.
Ранее российские «Герани» сровняли с землёй базу с иностранными наёмниками ВСУ в Одесской области. По предварительным данным, у наёмников большие потери. По словам местных жителей, до трёх десятков погибли. Со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолёта.