На Украине сжигают тела погибших в бою военнослужащих ВСУ, чтобы их семьям не пришлось платить. При этом число убитых столь велико, что даже в Харькове не хватает мощностей местного крематория, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник Иван Куц.

Рядовой сдался в плен вместе с группой сотрудников госпогранслужбы Украины в канун Рождества на границе с Белгородской областью на Харьковском направлении. Видео с его показаниями оказалось в распоряжении РИА «Новости».

«Очень много раненых, еще больше убитых. Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные [крематории]. Сжигают трупы, чтобы не платить выплаты семьям погибших», — раскрыл Куц кощунственные шаги Киева.

По его словам, исключением не становятся даже иностранные наёмники. В случае с легионерами Киев преследует цель скрыть их присутствие на Украине. Куц признал, что количество раненых в ВСУ очень велико, но убитых ещё больше. Кроме того, среди украинских солдат встречаются алкоголики и наркоманы. А из-за огромной усталости участились случаи дезертирства военнослужащих, заключил пленный.