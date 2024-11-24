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24 ноября, 11:19

Наша разведка сняла на видео, как бойцы ВСУ сожгли тела сослуживцев в Запорожье

Российская разведка заметила, как на Запорожском направлении солдаты ВСУ в лесу сжигали тела своих мёртвых сослуживцев. Об этом сообщает телеграм-канал «Запорожский фронт».

Солдаты сжигают тело. Видео © Telegram / Запорожский фронт

На видео видно, как два украинских солдата приносят обёрнутые в ткань тела куда-то в лес, обливают их горючим и поджигают. Авторы публикации указали, что таким образом ВСУ могут пытаться скрыть реальное количество погибших на Запорожском направлении. Человека после сожжения просто объявят без вести пропавшим.

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Ранее командир «Азова»* Билецкий** рассказал, что Российская армия активизировалась на Запорожском направлении и постоянно предпринимает какие-то шаги против ВСУ. По его словам, бои сейчас идут за Великую Новосёлку. Известно, что в плен к ВС РФ уже попали около 10 украинских бойцов.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Telegram / Запорожский фронт

Владимир Озеров
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