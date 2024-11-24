Наша разведка сняла на видео, как бойцы ВСУ сожгли тела сослуживцев в Запорожье

Российская разведка заметила, как на Запорожском направлении солдаты ВСУ в лесу сжигали тела своих мёртвых сослуживцев. Об этом сообщает телеграм-канал «Запорожский фронт».

На видео видно, как два украинских солдата приносят обёрнутые в ткань тела куда-то в лес, обливают их горючим и поджигают. Авторы публикации указали, что таким образом ВСУ могут пытаться скрыть реальное количество погибших на Запорожском направлении. Человека после сожжения просто объявят без вести пропавшим.