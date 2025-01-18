Вооружённые силы Украины (ВСУ) жертвуют своими подразделениями в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

«Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — пожаловался он в соцсетях.