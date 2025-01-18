«Стачиваем боеспособные войска»: На Украине забили тревогу из-за обстановки у Курахово
Журналист Бутусов: ВСУ уничтожают собственные войска в районе Курахово в ДНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) жертвуют своими подразделениями в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.
«Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — пожаловался он в соцсетях.
По словам журналиста, не имеет смысла ликвидация украинских войск, так как ВС России полностью взяли под контроль Курахово. Бутусов указал на критическую необходимость быстрее совершить отход с указанных выступов.
Напомним, что ВС РФ освободили Курахово 6 января. Именно в этот день в городе начал развеваться бело-сине-красный триколор. Важнейший логистический узел ВСУ обороняли отчаянно, но не смогли удержать. 13 января началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово. Через несколько дней ВКС РФ у указанного населённого пункта уничтожили мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ.
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