«Двигаемся дальше»: Пушилин показал видео из освобожденного Курахова
Пушилин приехал в освобождённое Курахово и показал видео из города
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин лично приехал в освобождённое Курахово, чтобы показать россиянам, в каком сейчас состоянии находится город. Видео он опубликовал в своём телеграм-канале.
Пушилин в Курахове. Видео © Telegram / «Пушилин Д.В.»
«Пятая бригада имени Александра Владимировича Захарченко двигается дальше. <...> Даже несмотря на то, что разрушения, опасности, вся территория республики ещё не освобождена, двигаемся дальше, не останавливаемся», — рассказал Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что сейчас в Курахове есть и целые дома, и уничтоженные. Предварительно, ущерб он сопоставил с Авдеевкой. Пушилин также заверил, что власти продолжат планировать восстановление мирной жизни.
Напомним, что российские бойцы освободили Курахово 6 января. Именно в этот день в городе начал развеваться бело-сине-красный триколор. Важнейший логистический узел Вооружённые силы Украины (ВСУ) обороняли отчаянно, но не смогли удержать. 13 января началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово.
Telegram / «Пушилин Д.В.»