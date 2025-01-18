Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 11:01

«Двигаемся дальше»: Пушилин показал видео из освобожденного Курахова

Пушилин приехал в освобождённое Курахово и показал видео из города

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин лично приехал в освобождённое Курахово, чтобы показать россиянам, в каком сейчас состоянии находится город. Видео он опубликовал в своём телеграм-канале.

Пушилин в Курахове. Видео © Telegram / «Пушилин Д.В.»

«Пятая бригада имени Александра Владимировича Захарченко двигается дальше. <...> Даже несмотря на то, что разрушения, опасности, вся территория республики ещё не освобождена, двигаемся дальше, не останавливаемся», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что сейчас в Курахове есть и целые дома, и уничтоженные. Предварительно, ущерб он сопоставил с Авдеевкой. Пушилин также заверил, что власти продолжат планировать восстановление мирной жизни.

Российские бойцы зашли в село Удачное на западе ДНР
Российские бойцы зашли в село Удачное на западе ДНР

Напомним, что российские бойцы освободили Курахово 6 января. Именно в этот день в городе начал развеваться бело-сине-красный триколор. Важнейший логистический узел Вооружённые силы Украины (ВСУ) обороняли отчаянно, но не смогли удержать. 13 января началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово.

Обложка ©

Telegram / «Пушилин Д.В.»

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • ВС РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar