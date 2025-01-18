«Двигаемся дальше»: Пушилин показал видео из освобожденного Курахова

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин лично приехал в освобождённое Курахово, чтобы показать россиянам, в каком сейчас состоянии находится город. Видео он опубликовал в своём телеграм-канале.

Пушилин в Курахове. Видео © Telegram / «Пушилин Д.В.»

«Пятая бригада имени Александра Владимировича Захарченко двигается дальше. <...> Даже несмотря на то, что разрушения, опасности, вся территория республики ещё не освобождена, двигаемся дальше, не останавливаемся», — рассказал Пушилин.