Рядом с Красноармейском развернулись бои за шахту в Котлино

Российские войска начали бороться с вооружёнными силами Украины (ВСУ) за шахту в селе Котлино Донецкой народной республики (ДНР). Населённый пункт расположен к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахту № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты», — заявил Рогов в интервью РИА «Новости».