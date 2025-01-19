Рядом с Красноармейском развернулись бои за шахту в Котлино
Рогов: В Котлино в ДНР российские военные начали бои за шахту
Российские войска начали бороться с вооружёнными силами Украины (ВСУ) за шахту в селе Котлино Донецкой народной республики (ДНР). Населённый пункт расположен к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахту № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты», — заявил Рогов в интервью РИА «Новости».
Напомним, что с 13 января на шахте в Красноармейске остановили добычу угля из-за наступления ВС России. Эта шахта удовлетворяет потребности сталелитейной промышленности страны, она единственная на Украине, где можно добыть коксующий уголь. Такая мера затронет как экспортные возможности, так и потребности армии страны и негативно скажется на экономике.
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