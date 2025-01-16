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16 января, 12:23

Назван участок фронта, где ВСУ рискуют угодить в крупнейший «котёл» за всю СВО

Армия России готовит для ВСУ крупнейший «котёл» за всю СВО в Донбассе

Армия России стремительно продвигается в Донбассе, формируя масштабное окружение украинских ВСУ. Этот «котёл» должен стать крупнейшим за весь период спецоперации, сообщает сайт MK.ru на основе анализа информации от военкоров и мониторинговых ресурсов.

«Согласно оперативным данным, российские войска продолжают реализовывать стратегию полного окружения противника, формируя крупнейший за всю историю СВО котёл», — сказано в сообщении.

Угодить в «котёл» могут украинские подразделения в Красноармейске (Покровске), Мирнограде и прилегающих районах Донецкой Народной Республики. Согласно анализу, российские силы на Покровском направлении уже охватывают город с юго-западной стороны и наступают по всей линии боевого соприкосновения с ВСУ. А восточнее Красноармейска Армия России вот-вот перережет стратегически важную для украинских подразделений трассу.

При этом на Украине неохотно признают продвижение ВС РФ в северных и северо-западных частях города, включая район предприятия «Торецкуголь», шахты «Святой Матроны Московской», автобазы «Торецкуголь» и террикона шахты «Фомиха».

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Ранее в США забили в набат из-за того, что ВСУ могут попасть в новое окружение в Красноармейске. В городе находится крупный железнодорожный узел, который связывает Донецк с Днепропетровской областью. Красноармейск — один из последних «островков» всей украинской металлургии, которая при сдаче города, если не потерпит крах, то обретёт огромные проблемы. Именно поэтому командование ВСУ приказывает солдатам там стоять насмерть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Liukov

Андрей Бражников
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