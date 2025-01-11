Берут в клещи и уничтожают: Раскрыта смертельная для ВСУ тактика российских военных

Военный блогер Тринадцатый (Егор Гузенко) рассказал об обстановке на Донецком направлении и в Курской области. По его словам, там российские бойцы активно применяют тактику «котлов», не оставляя вэсэушникам никакого шанса.

«Российские подразделения берут фактически в клещи подразделения ВСУ, зажимают по флангам и грамотно, методично уничтожают их», — отметил Тринадцатый в беседе с 360.ru.