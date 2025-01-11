Берут в клещи и уничтожают: Раскрыта смертельная для ВСУ тактика российских военных
Военблогер Тринадцатый: ВС РФ массово уничтожают ВСУ с помощью тактики «котлов»
Военный блогер Тринадцатый (Егор Гузенко) рассказал об обстановке на Донецком направлении и в Курской области. По его словам, там российские бойцы активно применяют тактику «котлов», не оставляя вэсэушникам никакого шанса.
«Российские подразделения берут фактически в клещи подразделения ВСУ, зажимают по флангам и грамотно, методично уничтожают их», — отметил Тринадцатый в беседе с 360.ru.
Кроме того, бойцы армии РФ в наступательных операциях используют современные боевые технологии, в частности FPV-дроны. С их помощью разведчикам удаётся «очень хорошо уничтожать противника».
Ранее Life.ru писал, что российским военным за сутки удалось отразить 11 контратак украинской армии в Суджанском районе Курской области. Бойцы зачистили территории между н.п. Гуево и Куриловка, взяв в окружение около сотни боевиков ВСУ. На данный момент продолжаются сражения в Махновке и Черкасском Поречном, куда враг перебросил новые подразделения.
VK / Минобороны России