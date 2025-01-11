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11 января, 13:40

Российские военные отразили 11 контратак и взяли роту ВСУ в клещи под Суджей

Российские военные за сутки отразили 11 контратак украинской армии в Суджанском районе Курской области, сообщает Mash. Бойцы из 810-й бригады и интернационального подразделения «Ахмат» зачистили территории между Гуево и Куриловкой. Там попало в окружение около сотни украинских боевиков.

Рота ВСУшников попыталась прорвать кольцо и ударить по российским позициям. Однако натолкнулась на ответный мощный удар. Также тем временем продолжаются боестолкновения в Махновке и Черкасском Поречном, куда враг перебрасывает новые подразделения.

Группировка из 1000 бойцов ВСУ оказалась в полном окружении под Курском
Группировка из 1000 бойцов ВСУ оказалась в полном окружении под Курском

Ранее сообщалось, что Армия России смогла освободить новое село Николаево-Дарьино в Курской области, которое расположено всего в 20 километрах от Суджи. ВС РФ уничтожили более 100 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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