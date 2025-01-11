Российские военные отразили 11 контратак и взяли роту ВСУ в клещи под Суджей
Российские военные за сутки отразили 11 контратак украинской армии в Суджанском районе Курской области, сообщает Mash. Бойцы из 810-й бригады и интернационального подразделения «Ахмат» зачистили территории между Гуево и Куриловкой. Там попало в окружение около сотни украинских боевиков.
Рота ВСУшников попыталась прорвать кольцо и ударить по российским позициям. Однако натолкнулась на ответный мощный удар. Также тем временем продолжаются боестолкновения в Махновке и Черкасском Поречном, куда враг перебрасывает новые подразделения.
Ранее сообщалось, что Армия России смогла освободить новое село Николаево-Дарьино в Курской области, которое расположено всего в 20 километрах от Суджи. ВС РФ уничтожили более 100 украинских военнослужащих.
ТАСС / Алексей Коновалов