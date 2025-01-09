Военкор рассказал об обстановке под Курском после сообщений о начале боёв за Суджу
WarGonzo: Информация о начале боёв за Суджу в Курской области не подтверждена
На данный момент отсутствуют подтверждения о начале боевых действий за Суджу в Курской области. Ситуация в этом регионе на фоне сообщений о боях в городе была освещена в Telegram-канале WarGonzo, который принадлежит военкору Семёну Пегову.
Согласно его информации, российские войска продолжают оказывать давление на оборону украинской стороны в районе села Махновка, расположенного в Суджанском районе.
«Со всех сторон от города у российских войск на пути ещё несколько населенных пунктов, занятых ВСУ, и уходить без боя они оттуда не собираются, а наоборот — постоянно пытаются подтягивать на направление новые резервы», — написал он, пожелав нашим парням удачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Армия начала бои за Суджу. Кроме того, как писал другой военкор, группировка из 1000 бойцов ВСУ оказалась в полном окружении под Курском. Согласно его информации, российские вооружённые силы ведут штурм позиций украинских войск в микрорайоне Замостье и на территории Суджанского маслодельного завода, который является одним из основных опорных пунктов противника. Кроме того, бои идут также в Гуево и Бондаревке.
Telegram/Владимир Зеленский