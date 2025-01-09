Военкор рассказал об обстановке под Курском после сообщений о начале боёв за Суджу

На данный момент отсутствуют подтверждения о начале боевых действий за Суджу в Курской области. Ситуация в этом регионе на фоне сообщений о боях в городе была освещена в Telegram-канале WarGonzo, который принадлежит военкору Семёну Пегову.

Согласно его информации, российские войска продолжают оказывать давление на оборону украинской стороны в районе села Махновка, расположенного в Суджанском районе.

«Со всех сторон от города у российских войск на пути ещё несколько населенных пунктов, занятых ВСУ, и уходить без боя они оттуда не собираются, а наоборот — постоянно пытаются подтягивать на направление новые резервы», — написал он, пожелав нашим парням удачи.