Военный эксперт Василий Дандыкин предрекает, что бои за курский город Суджа завершатся в этом месяце победой ВС РФ. По его мнению, бои будут жёсткие, однако это поможет перекрыть ВСУ пути снабжения.

В этом направлении этот город ключевой. Через него все коммуникации идут в направлении Курской области, и на Курчатов, и на Курск, и в том числе на Сумскую область. Если мы берём этот достаточно небольшой город, тогда им наступает кирдык на этом базаре. Во всяком случае уже то, что они сдаются не единично, а приличными компашками, хорошо. Василий Дандыкин Военный эксперт

Собеседник Life.ru пожелал удачи нашим бойцам и командирам и отметил, что мотивация у них запредельная.

«Они понимают стремление всей страны к тому, чтобы эта заноза была удалена. Дальше, я думаю, мы всё-таки должны прийти на Сумскую область и сделать санитарную зону», — заключил эксперт, назвав наскок ВСУ на Курскую область пиар-акцией в преддверии инаугурации Дональда Трампа.

А военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru напомнил, что Суджа — это исконно русская земля и никогда Украине не принадлежала ни на каких началах.

«Суджа играла (для ВСУ. — Прим. Life.ru) огромную роль. Они пытались там сделать марионеточное правительство, провозгласить какую-то непонятную республику, которая якобы хочет выйти из России. То есть там игрались политические игры», — отметил он.

Захват Суджи был нужен Зеленскому как козырь в случае переговоров, и освобождение этого города будет означать окончание оккупации Украиной Курской области, добавил полковник.

«Да, они там сосредоточили достаточно большое количество сил и средств, но я полагаю, что военное мастерство, уверенность наших войск в победе позволят нам разгромить противника, освободить исконно русские земли и выкинуть оккупантов за пределы», — заключил Матвийчук.