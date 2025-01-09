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Регион
9 января, 10:29
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Российская Армия начала бои за Суджу

Mash: ВС России начали бои за Суджу в Курской области

ВС России начали бои с ВСУ за Суджу в Курской области. Как пишет Mash, сейчас военные РФ выбивают противника на востоке и юго-востоке города.

По данным телеграм-канала, бои идут в суджанском микрорайоне Замостье, который штурмует 11-я бригада ВДВ, а также возле бывшего маслозавода, где находится основной укрепрайон противника.

Также уточняется, что на северо-западе от Суджи тульские десантники из 155-й бригады практически окружили Малую Локню. В населённом пункте находится около 1000 бойцов ВСУ, отрезанных от основной группировки в Судже. Кроме того, начался штурм села Гуево (в 19 минутах езды от Суджи) и Бондаревки. Александрия и Леонидово уже находятся под контролем российских войск.

В течение последних суток зафиксировано прибытие в Курскую область 350 военных ВСУ из Сумской области. Они представляют силы специальных операций, а также 132-й отдельный разведбат.

Раскрыто число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области
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Напомним, утром 5 января, ВСУ предприняли попытку контратаки, чтобы остановить наступление ВС РФ в Курской области. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин. Общие потери украинских войск в Курской области превысили 50 тысяч военных.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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