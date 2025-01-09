Российская Армия начала бои за Суджу
Mash: ВС России начали бои за Суджу в Курской области
ВС России начали бои с ВСУ за Суджу в Курской области. Как пишет Mash, сейчас военные РФ выбивают противника на востоке и юго-востоке города.
По данным телеграм-канала, бои идут в суджанском микрорайоне Замостье, который штурмует 11-я бригада ВДВ, а также возле бывшего маслозавода, где находится основной укрепрайон противника.
Также уточняется, что на северо-западе от Суджи тульские десантники из 155-й бригады практически окружили Малую Локню. В населённом пункте находится около 1000 бойцов ВСУ, отрезанных от основной группировки в Судже. Кроме того, начался штурм села Гуево (в 19 минутах езды от Суджи) и Бондаревки. Александрия и Леонидово уже находятся под контролем российских войск.
В течение последних суток зафиксировано прибытие в Курскую область 350 военных ВСУ из Сумской области. Они представляют силы специальных операций, а также 132-й отдельный разведбат.
Напомним, утром 5 января, ВСУ предприняли попытку контратаки, чтобы остановить наступление ВС РФ в Курской области. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин. Общие потери украинских войск в Курской области превысили 50 тысяч военных.
ТАСС / Алексей Коновалов