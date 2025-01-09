Российская Армия начала бои за Суджу

ВС России начали бои с ВСУ за Суджу в Курской области. Как пишет Mash, сейчас военные РФ выбивают противника на востоке и юго-востоке города.

По данным телеграм-канала, бои идут в суджанском микрорайоне Замостье, который штурмует 11-я бригада ВДВ, а также возле бывшего маслозавода, где находится основной укрепрайон противника.

Также уточняется, что на северо-западе от Суджи тульские десантники из 155-й бригады практически окружили Малую Локню. В населённом пункте находится около 1000 бойцов ВСУ, отрезанных от основной группировки в Судже. Кроме того, начался штурм села Гуево (в 19 минутах езды от Суджи) и Бондаревки. Александрия и Леонидово уже находятся под контролем российских войск.