Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 16:12

На Западе запереживали из-за одной фатальной потери ВСУ

NYT: Потеря шахты в Красноармейске больно ударит по Украине

Фото © Shutterstock / FOTODOM Vyacheslav Svetlichnyy

Фото © Shutterstock / FOTODOM Vyacheslav Svetlichnyy

Закрытие шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название Покровск) окажет серьёзное влияние на Украину, сообщает New York Times. В статье издания подчеркивается, что это событие негативно скажется на экономике страны. Из-за нехватки коксующегося угля производство стали в Украине может сократиться вдвое, что затронет как экспортные возможности, так и потребности армии страны.

Красноармейск играет ключевую роль в обороне Вооружённых сил Украины на Донецком направлении и в рамках оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Город является важным логистическим центром для снабжения гарнизонов Авдеевки и соседних населенных пунктов, а также представляет собой значимую транспортную артерию, которая, наряду с Изюмом, поддерживает северо-западные районы Донецкой области, остающиеся под контролем Киева.

Крупная победа: Наши парни обезглавили и стёрли в пыль 1-ю Президентскую бригаду ВСУ
Крупная победа: Наши парни обезглавили и стёрли в пыль 1-ю Президентскую бригаду ВСУ

Напомним, что на днях продвижение ВС РФ вынудило Киев остановить добычу угля на шахте в Красноармейске. Наши части располагаются менее чем в 2 километрах от одной из шахтных стволов. Между тем военные эксперты объяснили, почему сейчас Красноармейск является одной из ключевых целей российских войск в ходе СВО.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar