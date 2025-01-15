На Западе запереживали из-за одной фатальной потери ВСУ

Закрытие шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название Покровск) окажет серьёзное влияние на Украину, сообщает New York Times. В статье издания подчеркивается, что это событие негативно скажется на экономике страны. Из-за нехватки коксующегося угля производство стали в Украине может сократиться вдвое, что затронет как экспортные возможности, так и потребности армии страны.