На Западе запереживали из-за одной фатальной потери ВСУ
NYT: Потеря шахты в Красноармейске больно ударит по Украине
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Закрытие шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название Покровск) окажет серьёзное влияние на Украину, сообщает New York Times. В статье издания подчеркивается, что это событие негативно скажется на экономике страны. Из-за нехватки коксующегося угля производство стали в Украине может сократиться вдвое, что затронет как экспортные возможности, так и потребности армии страны.
Красноармейск играет ключевую роль в обороне Вооружённых сил Украины на Донецком направлении и в рамках оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Город является важным логистическим центром для снабжения гарнизонов Авдеевки и соседних населенных пунктов, а также представляет собой значимую транспортную артерию, которая, наряду с Изюмом, поддерживает северо-западные районы Донецкой области, остающиеся под контролем Киева.
Напомним, что на днях продвижение ВС РФ вынудило Киев остановить добычу угля на шахте в Красноармейске. Наши части располагаются менее чем в 2 километрах от одной из шахтных стволов. Между тем военные эксперты объяснили, почему сейчас Красноармейск является одной из ключевых целей российских войск в ходе СВО.