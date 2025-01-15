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15 января, 12:10

Крупная победа: Наши парни обезглавили и стёрли в пыль 1-ю Президентскую бригаду ВСУ

«ВО»: Командование президентской бригады ВСУ ликвидировано в районе Покровска

Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Командование 1-й Президентской украинской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко было уничтожено в результате удара российской армии в районе Покровска (ранее известного как Красноармейск). Об этом сообщает издание «Военное обозрение», подчеркивая, что данное подразделение считается элитным на Украине.

Военные корреспонденты отмечают, что в результате атаки бригада была «обезглавлена»: погибли два высокопоставленных офицера: полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко. Вместе с командирами были уничтожены и несколько офицеров более низкого ранга, в том числе те, кто занимался радиоэлектронными помехами.

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До 2014 года бригада входила в состав Внутренних войск МВД Украины, а статус «Президентской» получила в 2017 году, уже будучи частью Нацгвардии. По открытым источникам, командиром бригады является полковник Николай Мишакин.

Ранее сообщалось, что командование украинскими вооружёнными силами направляет на штурмы в Курской области элитные части, включая бойцов Сил специальных операций (ССО).

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Марина Фещенко
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