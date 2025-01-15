Крупная победа: Наши парни обезглавили и стёрли в пыль 1-ю Президентскую бригаду ВСУ

Командование 1-й Президентской украинской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко было уничтожено в результате удара российской армии в районе Покровска (ранее известного как Красноармейск). Об этом сообщает издание «Военное обозрение», подчеркивая, что данное подразделение считается элитным на Украине.

Военные корреспонденты отмечают, что в результате атаки бригада была «обезглавлена»: погибли два высокопоставленных офицера: полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко. Вместе с командирами были уничтожены и несколько офицеров более низкого ранга, в том числе те, кто занимался радиоэлектронными помехами.

До 2014 года бригада входила в состав Внутренних войск МВД Украины, а статус «Президентской» получила в 2017 году, уже будучи частью Нацгвардии. По открытым источникам, командиром бригады является полковник Николай Мишакин.