Новости СВО. Армия России освободила Волково, ВСУ отходят из Тернов, стоп-кран для Украины, 22 января Трамп прекратил финансирование Украины, на СВО испытали новый дрон — дайджест в материале Life.ru 21 января, 21:07 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные продолжают охватывать гарнизон Покровска с юга, в Минобороны отчитались об освобождении Волкова. В ЛНР новые успехи на Сватовском направлении: ВСУ оставили Новоегоровку и отступают к Лиману. Трамп в первый же день своего президентства решил пересмотреть поддержку других стран, это затронуло и Украину. На СВО применили новый БПЛА «Куб-2» от концерна «Калашников».

Донецкая Народная Республика, 22 января

ВС РФ продвигаются уже за Покровск: наши штурмовики освободили населённый пункт Волково. Минобороны публикует кадры с российским флагом в центре населённого пункта. Сам Покровск ВСУ неизбежно потеряют, сил для его удержания у Киева нет. Об этом сообщил бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. На Покровском направлении ВС РФ уничтожают самую современную и опасную технику противника, в том числе РСЗО HIMARS. Большую роль в этом играют артиллеристы и операторы БПЛА. Среди последних, между прочим, сражаются бывшие солдаты ВСУ, перешедшие на сторону Российской армии. За последнее время на их счету американская БМП Bradley, внедорожник, миномёт и автоматический гранатомёт. На оснащение бойцов поступают и новейшие дроны на оптоволокне.

В Торецке (Дзержинске) Российская армия штурмует последний укрепрайон ВСУ в городе — шахту «Торецкая». Военный эксперт Борис Рожин пишет на этот счёт: «Дзержинск практически уже зачищен, там осталось доработать только шахтный комплекс на севере. После этого можно будет говорить, что Дзержинск уже практически освобождён».

На оснащение российских бойцов поступают новейшие дроны на оптоволокне. Видео © Telegram / Colonelcassad

На стыке ДНР, ЛНР и Харьковской области ВС РФ расширяют плацдармы на правом берегу реки Жеребец и Оскол. О ситуации в Тернах Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет: «Появились и видео с присутствием российских войск в южной части н.п. Терны, что подтверждает практически полный контроль ВС РФ над селом, которое наши начали штурмовать с севера».

В Великой Новосёлке противник, зажатый в низине у реки, принял решение о выводе своих элитных подразделений из города. 1-я президентская бригада ВСУ спешно покидает свои позиции в Великой Новосёлке, оставляя 110-ю ОМБр в одиночестве.

Курская область, 22 января

Сложные погодные условия и слякоть сковывают действия сторон. Об активных боях докладывают только из Куриловки и хутора Никольского. При плохой видимости полёты БПЛА невозможны, а техника вязнет на дорогах. ВСУ к тому же переходят с военной техники на гражданский автотранспорт ввиду нехватки первого. Прогноз по направлению даёт Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»: «При этом каких-то заморозков в ближайшую неделю не ожидается. К концу недели возможен даже дождь со снегом, что ставит под вопрос любые крупные операции в такую погоду. В то же время локальные вылазки под прикрытием таких условий исключать нельзя. С ночи и по настоящее время по противнику ведётся плотная работа артиллерией и беспилотниками, но в общем ситуация изменений не претерпела. Но поскольку ВСУ продолжают усиливать рубежи подкреплениями, то ожидать затишья на долгое время не следует».

Отряд «Смуглянки» продолжает корректировку ударов и наведение на цели российских военных лётчиков. Видео © Telegram / Два майора

Технику и пехоту оккупантов продолжают кошмарить наши БПЛА, насколько позволяет погода. Работают не только знаменитые оптоволоконные дроны, но и классические «Орланы-30».

В Русском Поречном продолжает свою работу комиссия по расследованию преступлений украинской армии. Найдены ещё тела жителей приграничья, замученных солдатами ВСУ.

Трамп отключил Украину от финансирования

Только начав своё президентство, Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней. Будет проведена проверка соответствия этой помощи политическим целям новой американской администрации. Документ гласит: «Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединённых Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединённых Штатов».

Фото © ТАСС / Pool / ABACA

Украинские деятели уже успели выступить на этот счёт. Они назвали Зеленского «главным человеком в мире» и поставили под вопрос «крутость» Трампа. Ответной реакции Белого дома не поступало — не исключено, что американцев мало волнуют истерические вопли какой-то восточноевропейской страны. Трамп сделал ставку на изоляционизм и может полностью свернуть программы помощи Украине. Тем более скоро планируется разговор американского президента с главой России Владимиром Путиным.

Телеграм-канал «Военная хроника» полагает, что «если Трамп и правда сделает то, что пообещал в указе, то дефицит боевых возможностей у ВСУ не заставит себя долго ждать. Это позволит провернуть серию дерзких манёвров, например, под Запорожьем или под Павлоградом и при грамотной реализации откроет перспективы выхода на оперативный простор».

В зоне СВО испытали новейший БПЛА

В Сети распространяются кадры с новым изделием концерна «Калашников» — дроном «Куб-2». Аппарат продолжает прославленную линейку БПЛА, которые уже зарекомендовали себя на СВО. Самолётная схема позволяет наносить удары на десятки километров вглубь обороны противника. Новый беспилотник имеет две версии, малого и среднего класса, для поражения различных целей. Использование беспилотника возможно как в дневное, так и в ночное время суток при скорости ветра до 15 м/c, сложной радиоэлектронной обстановке.

Авторы Кирилл Золотарев