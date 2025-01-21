Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января Киевский режим отправил под Суджу танкистов без танков, гарнизон ВСУ отступает из Великой Новосёлки и жалуется на командиров, Украине предлагают мир — дайджест в материале Life.ru. 20 января, 21:07 Работа расчёта гаубицы Д-30 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 21 января

Больше 460 человек потеряли ВСУ в Курской области за прошедшие сутки. Против Армии России воюют не только недавно мобилизованные и бывшие заключённые, но и иностранные специалисты. На российской территории заметили французские силы специальных операций. Есть версия, что действуют они под маской советников украинских боевиков.

На российской территории заметили французские силы специальных операций. Фото © Telegram / rusich_army

Сейчас российские войска ведут наступление на нескольких участках курского фронта. Сообщается, что есть продвижения к хутору Никольский и деревне Куриловка. Противник продолжает копить резервы в Судже и Мартыновке. Пленные украинские солдаты продолжают рассказывать, как командование послало их на убой.

— Всех неугодных отправляют в пехоту, и так я попал в пятую танковую, но за всё время танка ни одного не увидел. Командования не было, нами руководили сержанты, — сообщил военнопленный Виктор Гордиенко. По его словам, покинуть блиндаж, куда их бросили, решил после обстрела, во время которого погиб один боевик, а ещё три сбежали.

Покинуть живыми российскую территорию получается не у всех вэсэушников. Наши войска подлавливают резервы противника в момент ротации. На позициях нет ПВО и не работает РЭБ. Дроноводы заходят с флангов и ликвидируют подкрепления. В Курской области ВС РФ начали использовать наш аналог украинского БПЛА «Баба Яга». Наш «Кузя» способен переносить груз весом до 25 килограммов на расстояние до 10 километров.

«Ночной охотник» наносит удар: экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 21 января

Гарнизон противника в Великой Новосёлке отступает и записал видео, в котором боевики жалуются, что их бросили. Фактически так и есть. В очередной раз Киев делает шоу, жертвуя людьми. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что после освобождения этого населённого пункта у нас появится оперативный простор и наступление возможно сразу в нескольких направлениях.

— Немалые высвободившиеся силы могут двинуться и на Запад. Кто-то даже предполагает, что Российская армия может развернуть наступление на Днепропетровск. Однако для такой операции потребуются очень серьёзные ресурсы, — пишет Коц.

В любом случае попытка борьбы у Великой Новосёлки для ВСУ не принесёт никакого положительного результата. Схожая ситуация и в северной части ДНР. Украинские СМИ говорят о возможном обрушении фронта на участке Терны – Ямполовка – Торское. Терны уже перешли под контроль ВС РФ. Отсюда наступление идёт в направлении Ивановки и Колодезя. Стабилизировать ситуацию у киевского командования не получается.

Битва за Торецк завершается. Российские штурмовики уже ведут наступление с окраин города в сторону посёлка Крымское. Этот населённый пункт разделяет с Торецком железнодорожные пути.

Железная дорога играет положительную роль в наступлении наших войск на Покровском направлении. Оказалось, что её используют для снабжения группировки, ведущей освобождение города. Наладить логистику удалось через Авдеевку.

Видео © Telegram / mod_russia

Террористические методы ведения боевых действий опять зафиксировали в ДНР. Российский БПЛА преследовал внедорожник ВСУ, но был обнаружен. Офицер, выбежавший из машины, прикрылся ребёнком, держа его на руках. Только дитё спасло его от уничтожения.

Украину привели к капитуляции

Президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине.

— Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки, — заявил он.

Своё видение будущего по Украине изложил и российский лидер Владимир Путин. По его словам, никакого краткосрочного перемирия не может быть, а государства должны прийти к устойчивому миру. «Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — заявил президент России на заседании Совбеза.

На Украине признали, что страна идёт к поражению.

— Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причём капитуляция Украины, к сожалению, более вероятный сценарий, нежели России, — признал украинский политолог Руслан Бортник.

Варшава меняет отношение к Киеву

18 мая в Польше состоятся президентские выборы. Действующий глава государства Анджей Дуда покинет свой пост, потому что законодательство запрещает занимать больше двух сроков. В предвыборной кампании кандидатов всё больше слышны антиукраинские нотки. Лидером гонки называют Рафала Тшасковского, и он призывает оставить переселенцев с Украины без пособий. Его соперник Кароль Навроцкий также не отстаёт в высказываниях.

— Сами власти Украины делают всё возможное, чтобы ухудшить польско-украинские отношения. Это что касается исторического бэкграунда. В свою очередь, в области экономической политики мы имеем дело с конкуренцией на рынке перевозок, в сфере сельскохозяйственного производства и так далее, — пояснил профессор Варшавского университета Рафал Хведорук.

Украинские беженцы становятся проблемой для многих стран. Польша — не исключение. Особую роль в выборах сыграют потомки тех, кто вынужден был бежать от террора украинских националистов 80 лет назад. Во многом позиция по Украине кандидатов в президенты Польши схожа. В реальности же всё может закончиться очередным братанием с Зеленским.

Авторы Даниил Черных