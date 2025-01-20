Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине

Российский лидер Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не к временной передышке, а к устойчивому миру.

На Украине нужно не краткое перемирие, а долгосрочный мир, заявил Путин. Обложка © Life.ru

Он акцентировал внимание на том, что цель урегулирования конфликта должна заключаться в долгосрочном мире, который учитывает законные интересы всех народов региона, а не в краткосрочном перемирии, которое лишь даст время для перегруппировки сил.