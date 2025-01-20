Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине
Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не к временной передышке, а к устойчивому миру.
На Украине нужно не краткое перемирие, а долгосрочный мир, заявил Путин. Обложка © Life.ru
Он акцентировал внимание на том, что цель урегулирования конфликта должна заключаться в долгосрочном мире, который учитывает законные интересы всех народов региона, а не в краткосрочном перемирии, которое лишь даст время для перегруппировки сил.
Напомним, что ранее в ходе совещания Путин также заявил о готовности России к диалогу с администрацией Трампа по теме Украины. Как писал Life.ru, Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт. Его обещания начали звучать ещё до его предвыборной программы. Также Трамп открыто заявляет о желании пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии и Швейцарии. Ожидается, что встреча лидеров состоится не раньше марта.