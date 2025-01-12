Швейцария заявила о готовности принять у себя встречу Путина и Трампа

Швейцария заявила о готовности провести на своей территории встречу президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа на тему урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление опубликовала газета Le Temps со ссылкой на главу службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — приводит его слова издание.