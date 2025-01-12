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Регион
12 января, 05:22

Швейцария заявила о готовности принять у себя встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Швейцария заявила о готовности провести на своей территории встречу президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа на тему урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление опубликовала газета Le Temps со ссылкой на главу службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — приводит его слова издание.

Однако как подчеркнули в официальных кругах, такая инициатива будет осуществлена только в случае поступления соответствующей просьбы от сторон, заинтересованных в проведении переговоров.

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Напомним, Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в течение полугода после вступления в должность 20 января. Он даже добавил, что подготовка к этому якобы уже идёт. В Кремле, в свою очередь, подчёркивали, что запрос на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступал.

Николай Рюмин
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