Швейцария заявила о готовности принять у себя встречу Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил
Швейцария заявила о готовности провести на своей территории встречу президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа на тему урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление опубликовала газета Le Temps со ссылкой на главу службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.
«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — приводит его слова издание.
Однако как подчеркнули в официальных кругах, такая инициатива будет осуществлена только в случае поступления соответствующей просьбы от сторон, заинтересованных в проведении переговоров.