Трамп выразил готовность провести переговоры с Путиным в течение полугода

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что в течение шести месяцев после его официального вступления в должность могут состояться переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что знает о готовности Путина к диалогу, но подчеркнул, что считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (20 января, когда состоится инаугурация Трампа. — Прим. Life.ru), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине. — Прим. Life.ru) погибают люди... Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — подчеркнул Трамп.