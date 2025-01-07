Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 января, 18:04

Трамп выразил готовность провести переговоры с Путиным в течение полугода

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/AP/Susan Walsh

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/AP/Susan Walsh

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что в течение шести месяцев после его официального вступления в должность могут состояться переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что знает о готовности Путина к диалогу, но подчеркнул, что считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (20 января, когда состоится инаугурация Трампа. — Прим. Life.ru), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине. — Прим. Life.ru) погибают люди... Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — подчеркнул Трамп.

В Турции предложили площадку для переговоров Путина и Трампа
В Турции предложили площадку для переговоров Путина и Трампа

А ранее депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что встреча Трампа и президента РФ якобы «намечена на март», а канцлер Германии Олаф Шольц нанесёт визит в Москву до 23 февраля. Однако в Кремле эти заявления опровергли.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar