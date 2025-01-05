Песков прокомментировал данные Бундестага о переговорах Путина с Шольцем и Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления депутата Бундестага о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.