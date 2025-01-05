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Регион
5 января, 12:54

Песков прокомментировал данные Бундестага о переговорах Путина с Шольцем и Трампом

Песков опроверг данные о подготовке переговоров Путина с Шольцем и Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления депутата Бундестага о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.

Напомним, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер утверждает, что Шольц нанесёт визит в Москву до 23 февраля для переговоров с Путиным. По его сведениям, встреча Трампа и президента РФ «намечена на март».

Обложка ©

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © kremlin.ru

Андрей Бражников
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