В Бундестаге пророчат скорую встречу Шольца и Путина на фоне выборов в ФРГ

Встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может состояться до 23 февраля, когда в ФРГ состоятся досрочные парламентские выборы, сообщил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в социальной сети X.

«Появляется всё больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля», — написал он.