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Регион
4 января, 20:50

В Бундестаге пророчат скорую встречу Шольца и Путина на фоне выборов в ФРГ

Депутат Бундестага Кизеветтер: Шольц может встретиться с Путиным до 23 февраля

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может состояться до 23 февраля, когда в ФРГ состоятся досрочные парламентские выборы, сообщил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в социальной сети X.

«Появляется всё больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля», — написал он.

Он также заявил, что «все переговоры и соглашения, которые сейчас заключаются в этой ситуации, происходят во вред Украине и де-факто означают её подчинение».

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Напомним, последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. После этого немецкий канцлер неоднократно заявлял, что хотел бы ещё раз связаться с российским лидером. Однако, как сообщил помощник главы РФ Ушаков, в ходе беседы визит Шольца в Москву не обсуждался.

Анатолий Цейко
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