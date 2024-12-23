В Кремле ответили на вопрос о визите Шольца в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал возможность своего визита в Москву. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В течение [состоявшегося телефонного] разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос не поднимался», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита немецкого канцлера в Москву.