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23 декабря, 15:15

В Кремле ответили на вопрос о визите Шольца в Москву

Ушаков: Шольц не обсуждал с Путиным возможность визита в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал возможность своего визита в Москву. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В течение [состоявшегося телефонного] разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос не поднимался», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита немецкого канцлера в Москву.

Ранее СМИ сообщали, что Шольц приедет в Москву с мирной миссией. Канцлер собирался предпринять такой шаг якобы для того, чтобы увеличить свой политический рейтинг перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут 23 февраля 2025 года. Позже в кабмине ФРГ опровергли сообщения о визите Шольца в РФ.

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Обложка ©

Олаф Шольц и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier

Наталья Демьянова
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