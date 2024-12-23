В Кремле ответили на вопрос о визите Шольца в Москву
Ушаков: Шольц не обсуждал с Путиным возможность визита в Москву
Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал возможность своего визита в Москву. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
«В течение [состоявшегося телефонного] разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос не поднимался», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита немецкого канцлера в Москву.
Ранее СМИ сообщали, что Шольц приедет в Москву с мирной миссией. Канцлер собирался предпринять такой шаг якобы для того, чтобы увеличить свой политический рейтинг перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут 23 февраля 2025 года. Позже в кабмине ФРГ опровергли сообщения о визите Шольца в РФ.
Олаф Шольц и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier