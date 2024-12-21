В правительстве ФРГ опровергли сообщения о визите Шольца в Россию
«РИА Новости»: Сообщения о скором визите Шольца в Россию являются вымыслом
Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается в ближайшее время посещать Москву. В Берлине опровергли информацию о его скором визите в РФ с мирной миссией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.
«Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом», — уверили в агентстве.
Ранее СМИ сообщали, что Шольц приедет в Москву с мирной миссией. Канцлер собирался предпринять такой шаг якобы для того, чтобы увеличить свой политический рейтинг перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут 23 февраля 2025 года. Напомним, что бундестаг на внеочередном заседании вынес вотум недоверия Олафу Шольцу. Теперь ему необходимо предложить президенту Германии распустить парламент.
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