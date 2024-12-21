В правительстве ФРГ опровергли сообщения о визите Шольца в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается в ближайшее время посещать Москву. В Берлине опровергли информацию о его скором визите в РФ с мирной миссией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

«Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом», — уверили в агентстве.