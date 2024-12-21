Шольц взбесился и рявкнул на Дуду за предложение по замороженным активам России
FT: Шольц рявкнул на Дуду за слова о конфискации российских активов
На встрече лидеров ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на предложение президента Польши Анджея Дуды о конфискации российских активов, замороженных в ЕС, сообщает Financial Times. Польский лидер предложил использовать 260 миллиардов евро из активов Москвы.
По данным издания, канцлер выразил недовольство тем, что Дуда вновь поднял вопрос, который ранее уже неоднократно отклонялся Берлином.
«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. К тому же, вы даже евро не используете!» — заявил канцлер ФРГ, обращаясь к Дуде.
В Германии недавно рассказали о сумме замороженных российских активов, их размер оценивается немецкими властями в 3,5 миллиарда евро. Такие данные привёл представитель министерства финансов ФРГ. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США начали переводить Киеву деньги, полученные от замороженных российских активов. В частности, один миллиард Киев получит в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счёт вклада США в рамках инициативы G7.