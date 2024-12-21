Шольц взбесился и рявкнул на Дуду за предложение по замороженным активам России

На встрече лидеров ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на предложение президента Польши Анджея Дуды о конфискации российских активов, замороженных в ЕС, сообщает Financial Times. Польский лидер предложил использовать 260 миллиардов евро из активов Москвы.

По данным издания, канцлер выразил недовольство тем, что Дуда вновь поднял вопрос, который ранее уже неоднократно отклонялся Берлином.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. К тому же, вы даже евро не используете!» — заявил канцлер ФРГ, обращаясь к Дуде.