Шольц и Трамп признали, что конфликт на Украине слишком затянулся

Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы европейской безопасности и ситуация на Украине.

Как сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, оба лидера выразили мнение, что вооружённый конфликт затянулся и необходимо как можно скорее найти справедливое и устойчивое решение для установления мира.