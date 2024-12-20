Шольц и Трамп признали, что конфликт на Украине слишком затянулся
Дональд Трамп и Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Х / Bundeskanzler Olaf Scholz
Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы европейской безопасности и ситуация на Украине.
Как сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, оба лидера выразили мнение, что вооружённый конфликт затянулся и необходимо как можно скорее найти справедливое и устойчивое решение для установления мира.
Несмотря на общую позицию о важности скорейшего прекращения конфликта, Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
Ранее Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности. Именно поэтому, по его словам, Берлин отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, политик уточнил, что страна не планирует отправлять в поддержку киевского режима своих военных. Шольц заявил, что решение канцлера на этот счёт пересматриваться не будет. Правда кандидат на пост Роберт Хабек уже заявил, что в случае своей победы на выборах отправит лидерам киевского режима этот вид вооружений.