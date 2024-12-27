Шольц заявил, что хотел бы ещё раз переговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет ещё раз переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам политик, добавив, что планирует обсудить украинский конфликт.

«Я хотел бы [этого]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — указал политик в интервью новостному порталу t-online.