Шольц заявил, что хотел бы ещё раз переговорить с Путиным
Владимир Путин и Олаф Шольц. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет ещё раз переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам политик, добавив, что планирует обсудить украинский конфликт.
«Я хотел бы [этого]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — указал политик в интервью новостному порталу t-online.
Шольц дополнил, что никогда не согласится с идеей об отправке войск стран НАТО на территорию Незалежной.
Напомним, что 15 ноября по инициативе Берлина состоялся разговор между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем. Это произошло впервые с 2022 года. Стороны затронули вопросы по Украине и Ближнему Востоку. Позднее в Кремле отметили, что политики обменялись мнениями, но никаких конкретных решений принято не было. А в бундестаге звонок Шольца вызвал недовольство, канцлеру пришлось оправдываться и объяснять, что беседа была необходима, чтобы показать «политическую силу» Евросоюза. Шольц позже заявил, что хочет снова связаться с российским лидером.