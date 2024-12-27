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Регион
27 декабря, 15:05

Шольц заявил, что хотел бы ещё раз переговорить с Путиным

Владимир Путин и Олаф Шольц. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Владимир Путин и Олаф Шольц. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет ещё раз переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам политик, добавив, что планирует обсудить украинский конфликт.

«Я хотел бы [этого]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — указал политик в интервью новостному порталу t-online.

Шольц дополнил, что никогда не согласится с идеей об отправке войск стран НАТО на территорию Незалежной.

В Кремле ответили на вопрос о визите Шольца в Москву
В Кремле ответили на вопрос о визите Шольца в Москву

Напомним, что 15 ноября по инициативе Берлина состоялся разговор между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем. Это произошло впервые с 2022 года. Стороны затронули вопросы по Украине и Ближнему Востоку. Позднее в Кремле отметили, что политики обменялись мнениями, но никаких конкретных решений принято не было. А в бундестаге звонок Шольца вызвал недовольство, канцлеру пришлось оправдываться и объяснять, что беседа была необходима, чтобы показать «политическую силу» Евросоюза. Шольц позже заявил, что хочет снова связаться с российским лидером.

Дарья Нарыкова
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