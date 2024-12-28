Раздухарившийся перед немецкой прессой Шольц рассказал о дерзком послании Путину
Шольц заявил, что сказал Путину о намерении Германии и дальше помогать Украине
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева со стороны Берлина не станет меньше. Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделал в интервью T-Online.
«Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро», — сказал Шольц.
Накануне Шольц заявил, что хотел бы ещё раз переговорить с Путиным. Также он подчеркнул, что никогда не согласится с идеей об отправке войск стран НАТО на территорию Незалежной.
Напомним, что 15 ноября по инициативе Берлина состоялся разговор между Путиным и Шольцем. Это случилось впервые с 2022 года. В ходе разговора обсуждались темы Украины и Ближнего Востока. В Кремле пояснили, что политики обменялись мнениями, но никаких конкретных решений принято не было.
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