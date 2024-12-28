Раздухарившийся перед немецкой прессой Шольц рассказал о дерзком послании Путину

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева со стороны Берлина не станет меньше. Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделал в интервью T-Online.

«Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро», — сказал Шольц.

Накануне Шольц заявил, что хотел бы ещё раз переговорить с Путиным. Также он подчеркнул, что никогда не согласится с идеей об отправке войск стран НАТО на территорию Незалежной.