Германия больше года поставляла Киеву первые танки Leopard 1A5

Германии потребовалось 19 месяцев на ремонт и поставку первых 58 танков Leopard 1A5 из обещанных Украине 155. Об этом сообщает Forbes.

Первые 58 танков Leopard 1A5 были доставлены в Украину в начале сентября. После этого было отправлено ещё 45 машин, разработанных в 1980-х годах. Как отмечает издание, график поставок играет важную роль в текущем конфликте.

Танк Leopard 1A5, рассчитанный на экипаж из четырёх человек, должен стать самым массовым танком западного производства на вооружении ВСУ. Ожидается, что его количество превысит число поставленных Leopard 2 (104 единицы), M-1 (80 единиц) и Challenger 2 (14 единиц).