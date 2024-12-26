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Регион
26 декабря, 20:54

Германия больше года поставляла Киеву первые танки Leopard 1A5

Forbes: Германии потребовалось 19 месяцев на поставку 58 танков Leopard 1A5 ВСУ

Танк Leopard 1A5. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Танк Leopard 1A5. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Германии потребовалось 19 месяцев на ремонт и поставку первых 58 танков Leopard 1A5 из обещанных Украине 155. Об этом сообщает Forbes.

Первые 58 танков Leopard 1A5 были доставлены в Украину в начале сентября. После этого было отправлено ещё 45 машин, разработанных в 1980-х годах. Как отмечает издание, график поставок играет важную роль в текущем конфликте.

Танк Leopard 1A5, рассчитанный на экипаж из четырёх человек, должен стать самым массовым танком западного производства на вооружении ВСУ. Ожидается, что его количество превысит число поставленных Leopard 2 (104 единицы), M-1 (80 единиц) и Challenger 2 (14 единиц).

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Тем временем посол России в Испании Юрий Клименко обвинил королевство в расширении поставок летательного оружия Киеву. По его словам, позиция Мадрида в отношении украинского и ближневосточного конфликтов сильно разнится, что показывает основной принцип Евросоюза — «ситуативное разжигание конфликтов ради собственной выгоды».

Анатолий Цейко
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