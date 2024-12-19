Испания решила расширить поставки летального оружия Украине для того, чтобы якобы защитить свои ценности. Об этом ТАСС рассказал посол России в королевстве Юрий Клименко.

«Позиция Мадрида и, на мой взгляд, всего испанского народа в отношении ближневосточного урегулирования основана на необходимости исправления исторической несправедливости к палестинцам, на протяжении десятков лет незаконно лишённых собственного государства», — сказал посол.

Одним из ярких примеров этого стал запрет на заход в местные порты «судов с американским оружием для Израиля». Сейчас же Мадрид решил расширить поставки оружия для ВСУ, что показывает основной принцип Евросоюза — «ситуативное разжигание конфликтов ради собственной выгоды».