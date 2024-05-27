Зеленский подписал с премьером Испании Санчесом соглашение о безопасности

Премьер-министр Испании Педро Санчес и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В понедельник, 27 мая, Зеленский находится с официальным визитом в Мадриде.

Зеленский прибыл на встречу с испанским премьером. Видео © X / sanchezcastejon

"Сегодня Испания подтверждает своё обязательство внести свой вклад в защиту и безопасность Украины, поскольку мы продолжаем работать вместе ради справедливого и прочного мира", — написал испанский премьер в соцсети X.

Санчес отметил, что сегодня "как никогда" необходимо удвоить поддержку киевского режима. При этом он также подчеркнул, что Мадрид против того, чтобы Киев использовал оружие НАТО для атак по территории России.